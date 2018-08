Regionalliga-Partie nach Unfall von Spielern abgesagt

Aufgrund der Verwicklung von Spielern des Fußball-Regionalligisten SC Hessen Dreieich in einen schweren Verkehrsunfall ist die Partie beim FK Pirmasens am Samstag kurzfristig abgesagt worden. Der Unfall ereignete sich auf der Anreise zum Spiel. Die genauen Umstände sind noch nicht bekannt, wie ein Sprecher des Aufsteigers Dreieich dem SID sagte. Das für 14 Uhr angesetzte Spiel wird am Dienstag (19.30 Uhr) nachgeholt.

(rent/sid)