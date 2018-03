RB Leipzig nach 1:1 gegen St. Petersburg im Viertelfinale

Vor 44.092 Zuschauern waren die Sachsen in der 22. Minute durch Jean-Kevin Augustin in Führung gegangen. Dem heimstarken russischen Team gelang durch Sebastian Driussi nur noch der Ausgleich (45.+1). RB-Stürmer Timo Werner scheiterte in der 82. Minute mit einem unplatziert geschossenen Foulstrafstoß.

Das Viertelfinale wird am 16. März bei der UEFA in Nyon ausgelost.

