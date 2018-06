FIFA reformiert Fußball-Weltrangliste

Mit einem neuen Berechnungssystem will die FIFA ihre Weltrangliste gerechter machen. Wie das Council des Fußball-Weltverbandes am Sonntag in Moskau beschloss, wird die Rangliste nach der WM in Russland auf Grundlage einer anderen mathematischen Formel erstellt.

Die Punktzahl berechnet sich dann durch die Addition der bisherigen Punkte jedes Teams mit dem Multiplikations-Ergebnis eines Faktors zwischen 5 und 60 mit dem Ergebnis des Spiels abzüglich des erwarteten Ergebnisses auf Grundlage der bisherigen Punktzahl.

Zuletzt hatte es immer wieder Kritik an der Rangliste gegeben, da es sich bei der noch komplizierteren aktuellen Formel im Extremfall sogar günstig auswirken konnte, nicht zu spielen oder ein Spiel zu verlieren.

Deutschland führt die derzeitige Weltrangliste vor Brasilien und Belgien an. Der amtierende Weltmeister war zwischenzeitlich auf den dritten Rang abgerutscht. Vor der WM-Gruppenauslosung hatte die FIFA ausschließlich die Rangliste zur Einteilung der Lostöpfe herangezogen.

(dpa)