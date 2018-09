Neben Chicago auch San José an Peter Neururer interessiert

Verhandlungen habe er aber bisher weder mit Chicago, dem Klub von Ex-Nationalspieler Bastian Schweinsteiger, noch mit San José geführt.

In der vergangenen Woche hatte der „Kicker“ erstmals vom Interesse Chicagos an Neururer berichtet, da der aktuelle Fire-Coach Veljko Paunović in der Kritik steht. Am Sonntag (Ortszeit) konnte Chicago nach neun sieglosen Spielen in Folge jedoch erstmals wieder gewinnen.

„Ich finde die USA sehr, sehr gut“, sagte Neururer. Es würde ihn zum Ende seiner Karriere reizen, erstmals einen Club im Ausland zu trainieren, ergänzte er. Außerdem handele es sich bei Chicago um eine wunderschöne Stadt. „Wahrscheinlich eine der schönsten überhaupt in den USA.“

(dpa/old)