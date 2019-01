Zum bereits sechsten Mal hat am Sonntag in der Schwalbe-Arena in Gummersbach der Schauinsland-Reisen Cup stattgfeunden. Höhepunkt des Hallenturniers, bei dem unter anderem der MSV Duisburg, Arminia Bielefeld und Fortuna Köln teilnahmen, war das Prominenten-Spiel. Beim Kick für den guten Zweck traf Lukas Podolski mit seinem Team „Lukas Podolski & Friends“ auf eine bunt zusammengewürfelte Auswahl aus TV-Stars, Comediens, Schlager-Stars und Ex-Profis.

Für den größten Aufreger des Spiels sorgte dann auch Podolski selbst. Nach einem vereiteltem Torschuss riss der ehemalige Kölner dem Aushilfstorhüter Mickie Krause die Perücke vom Kopf. Für einen kurzen Moment stand der Schlager-Star ohne seine typischen Haare auf dem Feld - ein ungewohnter Anblick. Teamkollege und Ex-Bundesliga-Profi Patrick Owomoyela eilte schnell herbei und gab dem Schlagersänger mit seinem Trikot Sichtschutz, während dieser seine Perücke wieder aufsetzte. Der Sänger nahm es mit Humor. „Ich habe meinen Anwalt schon angerufen, das gibt mindestens zwei Jahre auf Bewährung“, wird der Krause im „Express“ zitiert.

Hier geht es zu einem Video der Szene.

Das Spiel gewann das Team „Lukas Podolski & Friends“ mit 14:8. Insgesamt kamen beim Benefizturnier mehr als 100.000 Euro zusammen. Der Erlös geht an die Lukas-Podolski-Stiftung. Diese setzt sich für benachteiligte Kinder und Jugendliche im Rahmen von Sport- und Bildungsprojekten ein.

