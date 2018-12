Ein Fußballzwerg im internationalen Geschäft. Die Gruppenphase hat dem FC bislang zwar viel Geld eingebracht – aber auch fünf deftige Niederlagen. Die Uefa bewirbt die Einführung des dritten europäischen Wettbewerbs damit, dass kleine Fußballnationen davon profitierten. Sie könnten sich mit etablierten Klubs messen, zwei Stufen unter der Königsklasse der Champions League. Beifall gab es. Vom dankbaren Publikum der Verbandsmitglieder. Und von DFB-Präsident Reinhard Grindel. „Überwältigend“ findet er das Abstimmungsergebnis. Alles ganz toll. Warum auch nicht? Der neue „Cup“ verheißt mehr Fußball, mehr Spiele, also mehr Geld. Dabei ist der Fußball längst allgegenwärtig. Und man hätte sich statt Überfluss und Überdruss etwas anderes gewünscht. In der Wirtschaft etwa gibt es eine Strategie der „Künstlichen Knappheit“. Das heißt, ein Gut wird entweder in geringer Auflage oder nur für kurze Zeit angeboten. Exklusivität steigert das Kaufverlangen des Kunden. Im Fußball generell – und bei der Uefa speziell – aber läuft es entgegengesetzt. Kein Tag, an dem nicht irgendwo der Ball rollt. Auf die Dauer macht das mürbe. Ein Glück, dass am Ende der Fan durch seine Nachfrage auch über das Angebot bestimmt.