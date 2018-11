später lesen 2. Liga HSV mit Remis gegen Union zurück an die Spitze FOTO: Axel Heimken FOTO: Axel Heimken Teilen

Mit Hannes Wolf hat der Hamburger SV einen Lauf, wenngleich der Trainer zum ersten Mal in einem Punktspiel ohne Sieg blieb. Die Norddeutschen trennten sich in Hamburg vom ungeschlagenen 1. FC Union Berlin 2:2 (0:1) und rückten wieder an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga. Von Franko Koitzsch, dpa