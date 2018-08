Koblenz feiert schon mit dem Pokal

So nah werden die Spieler des Oberligisten Rot-Weiß Koblenz dem DFB-Pokal so schnell wohl nicht mehr kommen. In einem Video, das die Seite Fußball.de veröffentlicht hat, macht die Trophäe in der Kabine der Koblenzer die Runde, nachdem der Kapitän die Mannschaft damit überrascht hatte. In dem Video proben die Spieler schon mal, wie es ist, mit dem Pokal zu feiern, einige machen Fotos.

Überheblich sind die Oberliga-Jungs aber ganz sicher nicht. „Wir möchten zeigen, dass wir ein ordentlicher Oberligist sind, dass wir gute Jungs im Kader haben, die kicken können, die kämpfen können und sich entsprechend präsentieren“, sagt Trainer Fatih Cift.

Hier geht es zum Video.

(sef)