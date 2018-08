später lesen Korruption in mehreren Fällen Früherer Fifa-Vize Napout zu neun Jahren Haft verurteilt FOTO: AP / Seth Wenig FOTO: AP / Seth Wenig Teilen

Der frühere Fifa-Vizepräsident Juan Angel Napout (Paraguay) ist für seine Verbrechen im Weltfußball zu neun Jahren Haft verurteilt worden. Das Strafmaß für den im Fifa-Prozess Verurteilten wurde am Mittwoch in New York verkündet.