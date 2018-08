„MoAubameyang“ holt ersten eSports-Titel für Werder Bremen

Im Endspiel am Mittwoch auf der Gamescom besiegte der 21-Jährige den Wolfsburger Timo "TimoX" Siep im Modus best-of-five mit 3:0.

Die einzelnen Partien (2:1, 3:2, 4:3) gewann Werders eSportler jeweils knapp mit einem Tor Differenz. Harkous krönte sich mit dem Erfolg bereits zum vierten Mal zum ESL-Champion. Das Fifa-Team des Bundesligisten Werder Bremen war im Juni gegründet worden.

„Megabit“ Bittner verstärkt Werder

Für die Hanseaten könnten in naher Zukunft weitere Triumphe folgen. Am Mittwochmorgen hatten die Bremer den Weltklasse-eSportler Michael "Megabit" Bittner (20) unter Vertrag genommen. Xbox-Spieler Bittner bildet zusammen mit PlayStation-Profi "MoAubameyang" Harkous Werders eSports-Gespann. Bittner hatte zuletzt für den VfL Bochum gespielt, für den er bei der Weltmeisterschaft in London bis ins Viertelfinale gekommen war.

(old/sid)