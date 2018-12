später lesen Trainerwechsel und Proteste Das war am Wochenende in der dritten Liga los FOTO: dpa / Uwe Anspach FOTO: dpa / Uwe Anspach Teilen

Twittern







Trainerwechsel beim 1. FC Kaiserslautern, Protestaktion gegen die Aufstiegsreform und Heimpatzer von Verfolger Preußen Münster: In der 3. Fußball-Liga ging es am Samstag hoch her.