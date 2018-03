später lesen 2. Liga Freitagsspiele Darmstadt und Lautern feiern wichtige Siege FOTO: Uwe Anspach FOTO: Uwe Anspach Teilen

Der SV Darmstadt 98 hat am Freitagabend in der 2. Fußball-Bundesliga mit dem 2:0 in Dresden den zweiten Sieg in diesem Jahr geholt. Der 1. FC Kaiserslautern feierte ein 4:3 gegen Union Berlin. dpa