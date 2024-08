München Schmidt feiert Traum-Rückkehr und köpft den FCS zum Sieg

15 000 Zuschauer im altehrwürdigen Stadion an der Grünwalder Straße in München erlebten am Freitagabend einen stimmungsvolles Eröffnungsspiel der 3. Fußball-Liga. Feiern durften am Ende die Gäste. Der 1. FC Saarbrücken siegte gegen den TSV 1860 München mit 1:0 (0:0).