Für Löw beginnt die Vorbereitung auf die WM

Der Countdown für die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in Richtung erfolgreiche Titelverteidigung - in der Vorrunde sind außerdem Schweden (23. Juni in Sotschi) und Südkorea (27. Juni in Kasan) die weiteren Widersacher - läuft bereits seit geraumer Zeit. "Wir machen Telefonkonferenzen, Workshops, Beobachtungen - alle Gedanken gehen in Richtung WM", sagt Löw, "Die WM ist das Allergrößte, sie steht auch über einer EM."

Mit Wohlwollen hat der Coach die zuletzt guten Leistungen der Dortmunder Troika Marco Reus, Mario Götze und Andre Schürrle sowie auch die Fortschritte von Kapitän Manuel Neuer nach dessen Mittelfußbruch zur Kenntnis genommen. In Sotschi, wo das deutsche Team beim Confed-Cup-Triumph im vergangenen Sommer sein Stammquartier aufgeschlagen hatte, kommen beim 58-Jährigen weitere Positiv-Empfindungen auf.

Trotz der Vorzüge, die Sotschi aufgrund des breiten Freizeitangebots bietet, entschied sich der DFB für die Endrunde (14. Juni bis 15. Juli) für das beschauliche Birkenwäldchen im Dorf Watutinki, gut 40 Kilometer südwestlich von Moskau gelegen, und gegen das Urlaubsflair am Schwarzmeerstrand. Vor allem die zahlreichen Flugkilometer im Turnierverlauf in Richtung Sotschi hatten am Ende den Ausschlag gegeben. "Für den Erfolg müssen wir optimale Voraussetzungen schaffen. In Moskau können wir bei besten Trainingsbedingungen konzentriert arbeiten und finden in dem Quartier gute Möglichkeiten zu regenerieren", begründete der Weltmeister-Coach die Entscheidung.

(sid)