Tanzen : Galba und Warketin tanzen zum Titel

Ingo Strunk und Christine Becker holte als einziges Paar der Tanzsportgesellschaft Blau-Gold St. Ingbert den Titel in Senioren I B Standard. Foto: Oliver Morguet

Ostsaarkreis Mit nur wenigen Paaren sind der Tanzsportclub Schloss Karlsberg Homburg, Blau-Gold St. Ingbert und Dancepoint Neunkirchen bei den Landesmeisterschaften angetreten. Dennoch hat es zu fünf Titeln gereicht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Oliver Morguet

Fünf Paare am Start, fünf Titel gewonnen. Das nennt man wohl eine optimale Ausbeute. Die gelang den drei Tanzsportclub Schloss Karlsberg Homburg, Blau-Gold St. Ingbert und Dancepoint Neunkirchen bei den Saarlandmeister der Tanzsportler in der Sporthalle Gersweiler. Den Titel-Reigen eröffneten die Jüngsten, Samuel Galba und Emely Warkentin aus Neunkirchen, in Junioren II C Standard. Sie verloren zwar den ersten Tanz, den Langsamen Walzer, knapp mit 3:2-Richterstimmen gegen David Vestfried und Diana Stefania Banciu (Saar 05 Tanzsport), drehten dann aber den Spieß rum und holten sich mit vier Bestnoten den Tango. Und spannend blieb es auch bei den restlichen beiden Tänzen. Samuel und Emely entschiedenen auch den Slowfoxtrott und den Quickstep mit jeweils drei Einsen und hatten so das bessere Ende für sich. Die beiden Schüler von Dancepoint waren auch amtierende Landesmeister, sie hatten im Vorjahr noch in der jüngeren Altersgruppe Junioren I triumphiert.

Drei Paare, drei Titel, so lautete die makellose Bilanz der Tanzsportabteilung Schloss Karlsberg im Rock’n’Roll-Club Homburg. Im kombinierten Turnier der Senioren II B/A-Klasse in den Standardtänzen holten sich Jörg Kasper und Gudrun Liebetruth mit dem Gesamtsieg und allen Bestnoten den Titel in der A-Klasse. Für Bernd und Christine Kowalski bedeute Rang drei im Gesamtturnier gleichzeitig der Titel in der B-Klasse. Ein glänzendes Comeback schafften nach längerer Turnierpause Ulrich und Sibylle Conrad. Bei ihrem Wiedereinstieg holten sie sich souverän den Titel in der Senioren II S Standard, das ist die höchste Klasse im deutschen Tanzsport. Die einzige Zwei in der ansonsten reinen Einser-Wertung war nicht mehr als ein Schönheitsfehler. Die beiden blicken in diesem Jahr auf ein Jubiläum zurück, 25 Jahre Tanzsport als Einzelpaar in Standard und Latein. Ihr erstes Turnier bestritten beide 1994, nachdem sie zuvor schon in einer Rock’n’Roll-Formation aktiv waren.

Mit Ingo Strunk und Christine Becker trug sich auch ein Paar der Tanzsportgesellschaft Blau-Gold St. Ingbert in die Siegerlisten ein. Der Sieg gegen Stefan Fries/Anne-Kathrin Wölffing fiel allerdings mit drei zu zwei gewonnenen Tänzen knapp aus. Insgesamt wurden in der Sporthalle in Gersweiler in zwölf Klassen die Saarlandmeister gekürt.

Traditioneller Höhepunkt des Turniertages in Saarbrücken war die Konkurrenz in der Hauptgruppe S-Standard in der die drei aktuell besten Paare des Landes antraten. Den Titel verteidigten souverän die Geschwister Alexander und Lisa-Maria Karst, die für Schwarz-Gold Casino Saarbrücken starten. Platz zwei ging an Artemi Fursov/Anastasia Hubert vom Ausrichter der Titelkämpfe, der Tanzsportabteilung Fortuna im ATSV Saarbrücken, Rang drei an Andrej Ten/Teodora Elena Banciu von Saar 05 Tanzsport, die zuvor bereits Meister der A-Klasse geworden waren.

Samuel Galba und Emely Warkentin aus Neunkirchen verteidigten ihren Titel in Junioren C-Standard. Foto: Oliver Morguet

Mit dem souveränen Titelgewinn gelang Ulrich und Sibylle Conrad von der Tanzsportabteilung Schloss Karlsberg im Rock’n’Roll-Club Homburg ein glänzendes Comeback. Foto: Oliver Morguet