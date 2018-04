Interims-Bundestrainer Hrubesch von Team und Sieg überzeugt

Am Freitag sagte der Coach in Leipzig, dass man sich im Training erarbeitet habe, die Partie über das Tempo zu entscheiden. „Die Mannschaft kennt die Aufstellung bereits seit Donnerstag.

In den vielen Einzelgesprächen habe er erfahren, dass die Spielerinnen mit der Situation, wie sie sich zuletzt nach den eher durchwachsenen Auftritten darstellte, selbst nicht zufrieden waren. Man habe es im Training so angepackt, dass wieder Spaß ins Team gekommen sei. „Die Mannschaft hat optimal trainiert, eigene Ideen eingebracht. So wird sie gestärkt in das Spiel gehen können“, sagte Hrubesch.

