2:1 im EM-Halbfinale : DFB-Frauen erkämpfen sich Sieg gegen Frankreich – jetzt Finale gegen England

Milton Keynes Grandioser Erfolg für die DFB-Frauen: In einem spannenden Halbfinale hat das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg Frankreich mit 2:1 besiegt. Damit trifft das Team um die Saarländerin Lena Lattwein jetzt am Sonntag im Finale auf England.

Auf nach Wembley! Die deutschen Fußballerinnen um Torgarantin Alexandra Popp spielen um den EM-Titel. Die Kapitänin erzielte beim 2:1 (1:1) im Halbfinale gegen Frankreich am Mittwochabend in Milton Keynes ihr fünftes und sechstes Tor im fünftes Turnierspiel. Damit fordert der Rekord-Europameister Deutschland in Londons legendärem Stadion am Sonntag (18.00 Uhr MESZ/ARD und DAZN) Gastgeber England.