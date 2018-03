Frauen dominieren die Paralympics

Viermal Gold gab es in Südkorea durch Anna Schaffelhuber (Bayersbach/2), die als Fünfte im Riesenslalom erstmal nach acht Rennen eine Medaille verpasste, Anna-Lena Forster (Radolfzell) und Andrea Eskau. Dazu kommt siebenmal Silber durch Andrea Rothfuss, die bei ihren vier Starts in Pyeongchang jeweils Zweite wurde, Schaffelhuber und Eskau (zwei). Clara Klug (München) holte Bronze. Überschattet wurde der Tag von einem schweren Sturz von Georg Kreiter (33) im Riesenslalom. Der querschnittsgelähmte Athlet vom TSV Murnau zog sich einen Schlüsselbeinbruch zu.

In Sotschi hatte Deutschland (15) im Medaillenspiegel hinter dem Gastgeber (80) den zweiten Rang belegt. Diesmal sind nur 31 Russen als Neutrale Paralympische Athleten (NPA) zugelassen, die nach 53 der 80. Finals auf 17 Medaillen kommen. Die 12. Winter-Paralympics enden am kommenden Sonntag. Schon jetzt haben 24 Nationen mindestens einmal Bronze gewonnen. Vor vier Jahren in Sotschi schafften es nur 19 in den Medaillenspiegel. "Diese Verteilung zeigt", so Quade, "dass die Konkurrenz größer und der Wettkampf auch härter geworden ist".

(sid/RP)