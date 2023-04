Spektakuläre Veränderung Zweitligist will Fans künftig kostenlos ins Stadion lassen

Fortuna läuft sportlich in dieser Saison einmal mehr den eigenen Ansprüchen hinterher. Aktuell nur Platz sechs in der Tabelle der Zweiten Liga – neun Punkte entfernt von Relegationsrang drei, fünf Spieltage vor dem Saisonende sind damit alle Träumereien von der Rückkehr ins Oberhaus für ein weiteres Jahr geplatzt. Und dennoch ist das Interesse an dem Klub in dieser Saison vergleichsweise hoch. Derzeit liegt der Besucherschnitt bei Heimspielen bei knapp 30.000 Fans. So viel mehr über den eigenen Planungen, dass ein Plus von bis zu einer Million Euro herausspringen könnte.