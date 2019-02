Danach hatte der Hesse keine Chance mehr, seinen Wagen bei hoher Geschwindigkeit unter Kontrolle zu behalten. Er krachte in einen Reifenstapel, wurde dabei aber nicht verletzt.

Am Mittwoch herrschte zunächst Unklarheit über den Grund für Vettels Unfall. Alle Teams hatten ihre Testfahrten wegen des Crashs für 40 Minuten unterbrechen müssen. Zwar konnte Ferrari das erheblich beschädigte Auto noch bis zum späten Nachmittag reparieren, Vettels Teamkollege Charles Leclerc konnte dann aber keine gezeitete Runde mehr fahren. Am Donnerstag sollte der Monegasse daher den ganzen Tag testen, Vettel übernimmt erst am Freitag wieder das Auto.

Die Tests auf dem Circuit de Catalunya dauern bis zum Freitag an. Nach starken ersten Eindrücken bei den Probefahrten in Spanien darf sich Vettel in dieser Saison Hoffnungen für die Jagd auf Hamilton machen.

Mitteilung von Ferrari