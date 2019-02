Als Grund für den Unfall nannte die Scuderia einen technischen Defekt. Der Ferrari ließ sich offenbar in der schnellen Rechtskurve nicht mehr lenken, Vettel raste geradeaus von der Strecke und hinterließ eine Bremsspur. Wegen des harten Aufpralls wurde der 31-Jährige danach zur Vorsicht im Streckenhospital untersucht, blieb aber wohl unverletzt.

Die Testfahrten aller Teams wurden wegen des Crashs für 40 Minuten unterbrochen. Ferrari ließ den demolierten Boliden für weitere Untersuchungen per Abschleppwagen an die Box zurückbringen. Vettel war bis zu seinem Unfall 40 Runden gefahren und hatte bis zu diesem Zeitpunkt die zweitbeste Zeit geschafft.

Die Tests auf dem Circuit de Catalunya dauern noch bis zum Freitag an. Die neue Saison der Königsklasse beginnt am 17. März mit dem Grand Prix von Australien in Melbourne. Nach starken ersten Eindrücken bei den Probefahrten in Spanien darf sich Vettel in dieser Saison Hoffnungen für die Jagd auf Titelverteidiger Lewis Hamilton von Mercedes machen.

Mitteilung von Ferrari