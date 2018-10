Motorsport-Weltrat bestätigt Formel-1-Kalender für 2019

Die Welttournee von Ferrari-Star Sebastian Vettel&Co. umfasst wie auch in diesem Jahr 21 Grand Prix. Start der Saison 2019 ist wie gewohnt der Grand Prix im australischen Melbourne am 17. März, das Finale wird am 1. Dezember in Abu Dhabi gefahren.

Shanghai ist am 14. April Schauplatz des 1000. Grand Prix der Formel-1-Geschichte, der Hockenheimring ist am 28. Juli Gastgeber des deutschen Grand Prix. Wie die FIA am Freitag in Paris mitteilte, steht nur noch ein Fragezeichen hinter dem USA-Rennen am 3. November in Austin. Der nationale Verband müsse noch seine Zustimmung erteilen.

Mitteilung zum Rennkalender

Infos zur Formel 1 auf dem Hockenheimring