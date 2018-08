Formel-1-Führung verhandelt weiter über Deutschland-Rennen

„Wir arbeiten daran. Schreiben Sie es noch nicht ab“, sagte der 58-Jährige der „Bild am Sonntag“. Der Vertrag für den deutschen Grand Prix in Hockenheim war in diesem Jahr ausgelaufen. Wegen der hohen finanziellen Belastung durch die Antrittsgebühren hatten sich die Streckenbetreiber bislang nicht mit der Formel-1-Führung auf einen neuen Kontrakt einigen können. Es sei „ein frustrierendes Thema“, räumte Bratches ein.

Noch haben die Verantwortlichen der Rennserie keinen Kalender für die kommende Saison veröffentlicht. Der Plan für ein Stadtrennen in Miami war zuletzt gescheitert, in Florida soll nun frühestens 2020 gefahren werden. Um die Zahl der Rennen wie in diesem Jahr bei 21 zu halten, könnten die Formel-1-Chefs an einer Einigung mit Hockenheim interessiert sein.

Interview der "BamS"