FIA segnet Formel-1-Kalender für 2018 ab

Ohne gravierende Änderungen hat der Motorsport-Weltrat des Automobil-Verbandes FIA den Rennkalender für die kommende Formel-1-Saison beschlossen. Das Gremium hatte am 6. Dezember in Paris getagt. dpa

Auf dem Programm stehen 2018 insgesamt 21 Rennen, darunter am 22. Juli in Hockenheim auch der deutsche Grand Prix, der in diesem Jahr fehlte. Die Saison beginnt am 25. März wieder in Australien, das Finale findet genau acht Monate später in Abu Dhabi statt. Während Malaysia nicht mehr dabei ist, gibt es nach zehn Jahren Pause am 24. Juni in Le Castellet wieder ein Formel-1-Rennen in Frankreich. Eine Bestätigung steht noch für den Grand Prix der USA in Austin aus.

Die Rennen im Jahr 2018:



Datum Land Ort

25. März Australien Melbourne

8. April Bahrain Bahrain

15. April China Shanghai

29. April Aserbaidschan Baku

13. Mai Spanien Barcelona

27. Mai Monaco Monte Carlo

10. Juni Kanada Montreal

24. Juni Frankreich Le Castellet

1. Juli Österreich Spielberg

8. Juli Großbritannien Silverstone

22. Juli Deutschland Hockenheim

29. Juli Ungarn Budapest

26. August Belgien Spa-Francorchamps

2. September Italien Monza

16. September Singapur Singapur

30. September Russland Sotschi

7. Oktober Japan Suzuka

21. Oktober USA Austin*

28. Oktober Mexiko Mexiko-Stadt

11. November Brasilien Sao Paulo

25. November Vereinigte Arabische Emirate Abu Dhabi

* Für den Grand Prix der USA fehlt noch die abschließende Bestätigung

FIA-Mitteilung mit Kalender