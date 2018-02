Formel 1: Rennen starten in neuer Saison später

Bei Europarennen erfolgt der Start in der Regel sogar um 15.10 Uhr Ortszeit und damit 70 Minuten später als bislang. Ausnahmen sind die Rennen in England (14.10 Uhr) und Frankreich (16.10 Uhr), wo auf die zeitgleich in Russland stattfindende Fußball-Weltmeisterschaft reagiert wird. Auch die Trainingseinheiten und Qualifyings am Freitag beziehungsweise Samstag sollen an den meisten Rennwochenenden eine Stunde später stattfinden.

"Viele Sendeanstalten gehen erst zur vollen Stunde auf Sendung und verpassen damit die Emotion, welche die Minuten vor dem Start eines jeden Grand Prix charakterisieren", begründete das Formula One Management (FOM) die Maßnahme.

(sid)