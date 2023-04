Debüt in Spielberg Die ersten drei Rennen – so schlägt sich Carrie Schreiner bei der Formel-1-Academy

Die Formel-1-Academy hat ihr Debüt im österreichischen Spielberg. Drei von 15 Rennen werden an diesem Samstag von den fünf Teams mit jeweils drei Rennfahrerinnen absolviert. Darunter sind auch zwei Deutsche im Starterfeld: eine davon ist Carrie Schreiner aus Völklingen. Beim ersten Qualifying in Spielberg ist sie am Freitag auf Platz sechs gefahren. Die Saarländerin fährt für das Team ART Grand Prix.