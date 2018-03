später lesen Miami Federer verliert und verzichtet auf Sandplatz-Saison Teilen

Twittern







Titelverteidiger Roger Federer hat beim ATP-Masters in Miami sein Auftaktmatch verloren und muss nach dem Turnier seinen Platz an der Spitze der Weltrangliste räumen. Der 36-Jährige aus der Schweiz unterlag dem 15 Jahre jüngeren Australier Thanasi Kokkinakis nach 2:21 Stunden 6:3, 3:6, 6:7 (4:7). Nach dem Masters wird Federer nun wieder von seinem Dauerrivalen Rafael Nadal an der Spitze des Rankings abgelöst.