FC Sevilla blamiert Mourinhos ManUnited

José Mourinho redete das peinliche Scheitern klein. "Das ist bei Manchester United auch schon früher passiert", sagte der Startrainer nach dem 1:2 gegen den FC Sevilla. Nach dem 0:0 im Hinspiel war schon im Achtelfinale der Champions League Schluss. "Wir haben unser Bestes gegeben, wir haben verloren, so ist Fußball", sagte Mourinho. Doch dies bezweifelten nicht nur die Fans im Old Trafford, die ihren Unmut schon während der Partie mit Buhrufen geäußert hatten, sondern auch britische Medien. Das Boulevardblatt "The Sun" nannte die Leistung "miserabel", der "Daily Mirror" titelte: "Beschämend". In vier Minuten hatte der eingewechselte Wissam Ben Yedder (74./78.) das Aus besiegelt. Romelu Lukakus Tor (84.) kam zu spät. Ohnehin zählte ManUnited in den 180 Minuten aus Hin- und Rückspiel nur vier Torschüsse. Der FC Sevilla, Fünfter der spanischen Liga ist, gab 14 Schüsse aufs Tor ab.