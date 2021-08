Keine Chance für Duisburg : Klarer Heimsieg für den FC Saarbrücken

Saarbrücken "Schalalala! Saarbrücken, FCS!" 6204 Zuschauer feierten am Nachmittag den zweiten Saisonsieg des Fußball-Drittligisten 1. FC Saarbrücken und eine klare Leistungssteigerung ihrer Mannschaft. Das Team von Trainer Uwe Koschinat ließ dem MSV Duisburg beim 2:0 (2:0) über 90 Minuten nicht den Hauch einer Chance.

Die wichtigste Nachricht kam zwei Stunden vor dem Spiel: Kapitän Manuel Zeitz konnte spielen. Die medizinische Abteilung hat die Magenkrämpfe vom Vortag in den Griff bekommen. In die Startelf gekommen waren im Unterschied zur 1:2-Niederlage gegen den VfL Osnabrück nur Nick Galle (als Linksverteidiger für Mario Müller) und Tobias Jänicke (rechts im Mittelfeld für Maurice Deville).

Saarbrücken startete mit der besten Halbzeit der bisherigen Saison, belohnte sich aber erst nach knapp einer halben Stunde. Talent Luca Kerber erkannte die Situation, öffnete das Spiel mit einem herausragenden Pass auf Dominik Ernst. Der stand frei vor Torwart Leo Weinkauf, sah aber den mitgelaufenen und besser postierten Julian Günther-Schmidt. "Günni" schob den Ball dann nur noch zum 1:0 (28. Minute) über die Linie.

Der FCS blieb gegen ganz schwache Zebras die klar spielbestimmende Mannschaft und erhöhte noch vor der Pause auf 2:0. Kerbers Abschluss klatschte vom Pfosten vor die Füße des agilen Minos Gouras. Der reagierte goldrichtig und vollstreckte zum Pausenstand.

Auch nach dem Wechsel hatten die Hausherren alles unter Kontrolle. Nach einer Stunde kam dann auch Sebastian Jacob für Adriano Grimaldi, der sich im Sturmzentrum deutlich verbessert präsentierte und aufgerieben hatte. Dazu ersetzte Alexander Groiß den erneut blassen Dave Gnaase.

Den schönsten Spielzug der Partie leitete eine Viertelstunde vor Ende dann Zeitz ein. Über Jacob und den ganz starken Günther-Schmidt kam das Spielgerät zu Gouras. Der zog aus der Drehung ab, scheiterte aber an der Querlatte. Das 3:0, es wäre längst verdient gewesen. Auch Jacob sollte in der Nachspielzeit kein Treffer mehr gelingen, sein Schuss wurde gerade noch abgeblockt. Der Feierstimmung bei fast 30 Grad im Park tat das keinen Abbruch mehr.

Die U19 des FCS hat ihr Auftaktspiel in der A-Junioren Bundesliga dagegen verloren. Das Team von Trainer Elvir Melunovic unterlag trotz aufopferungsvollem Kampf dem Nachwuchs des 1. FC Heidenheim mit 1:2 (0:2).