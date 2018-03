später lesen Kommentar FC Bayern hat eine neue Achillesferse Teilen

Twittern







Probleme passen nicht ins Selbstverständnis des FC Bayern. Schon gar keine hausgemachten, denn die signalisieren ja, dass Verantwortliche ihre Arbeit nicht gut genug gemacht haben. Und nicht gut genug ist in der Regel eben zu schlecht für den Rekordmeister. Nun ist das größte hausgemachte Problem der Bayern noch ein Stück größer geworden: die Frage, wer in der kommenden Saison ihr Trainer ist. Thomas Tuchel wird es nicht, denn der soll in München abgesagt haben, weil er bereits bei einem internationalen Top-Klub - FC Arsenal oder Paris St. Germain - zugesagt haben soll. Für die Bayern bedeutet das: Egal, welches Szenario eintritt, die Trainerpersonalie wird 2018/19 unweigerlich zur Achillesferse.