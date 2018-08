Lückenkemper will mit der Staffel die Bahn rocken

Silber hat sie schon - jetzt will Gina Lückenkemper am Sonntag den ganz großen Coup landen. Zum Abschluss der Leichtathletik-EM in Berlin hat die 21-Jährige mit der 4-Mal-100-Meter-Staffel (21.20 Uhr/ARD) eine Medaille fest im Blick - auch Gold ist möglich.

Lückenkemper ist optimistisch, nachdem sie zum Auftakt der EM im Einzel über 100 Meter auf Platz zwei gesprintet war und ein Zeichen gesetzt hatte. "Die Mädels haben nach meinem Silber mit mir eine Runde im Stadion geweint, die sind bereit für Sonntag. Da werden wir noch einmal ordentlich die Bahn rocken", kündigte die Vorzeige-Sprinterin aus Leverkusen an.

Das deutsche Quartett hält in 42,24 Sekunden die Jahresbestzeit und zählt zu den Mitfavoriten. Allerdings hatte das DLV-Team in der laufenden Saison auch immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. In Berlin musste Tatjana Pinto (Paderborn) auf die 200 m verzichten. Pinto laboriert an Problemen mit dem Sitzbeinhöcker und sollte für die 4-Mal-100-Meter-Staffel am Sonntag geschont werden.

Hinzu kommt, dass sich einige Nationen in Berlin bislang äußerst stark präsentiert haben. Das weiß auch Lückenkemper. "Man muss sich nur die Besetzung des 100-Meter-Finales anschauen: Zwei Französinnen, zwei Britinnen und zwei Niederländerinnen - und ich als einzige Deutsche. Das wird hochspannend am Sonntag", meinte die EM-Dritte von 2016 über 200m.

Doch zumindest Lückenkemper hat im Einzel bewiesen, dass sie unter enormem Druck liefern kann. Sowohl im Halbfinale als auch im Finale war sie unter elf Sekunden geblieben, auch wenn sie ihre Bestzeit (10,95) nicht knacken konnte. "Es war brutal geil. Ich muss euch sagen, geiler geht es nicht", jubelte die temperamentvolle Läuferin im Anschluss.

Nach wie vor Probleme hat Lückenkemper am Start, obwohl sie in der EM-Vorbereitung stark daran gearbeitet hatte. Im Einzelfinale blieb sie wieder viel zu lange im Block und verschenkte Zeit. Doch Lückenkemper haderte nicht lange, sondern fand die Schuld an anderer Stelle - bei den Startblöcken. "Die waren von der Größe her wie bei Kreismeisterschaften und auch noch komisch eingestellt", meckerte die Läuferin. Auch das ist Lückenkemper.

Die 21-Jährige ist äußerst redegewandt, beim Publikum beliebt und daher bestens geeignet, die deutsche Leichtathletik in Zukunft nach Außen zu vertreten und die Nachfolge des meinungsstarken Diskus-Königs Robert Harting anzutreten, der seine Karriere nach dem ISTAF am 2. September beenden wird. Der ehemalige DLV-Präsident Clemens Prokop bezeichnete Lückenkemper bereits als "Geschenk des Himmels".

Die Top-Sprinterin selbst hat allerdings Zweifel, ob sie in die großen Fußstapfen passt, die der Diskus-Hüne Harting hinterlassen wird. "Ich habe keine Probleme, meine Meinung zu sagen. Aber ob ich das in dem Umfang machen kann, wie es Robert gemacht hat, weiß ich nicht", sagte Lückenkemper.

(pabie/sid)