Deutsche Turn-Riege landet nur auf Platz vier

Mit 243,628 Punkten reichte es für die Männer um den Olympia-Zweiten Marcel Nguyen nach zwei schweren Patzern am Reck und am Sprung wie vor vier Jahren nur zu Platz vier. Der 30 Jahre alte Routinier Nguyen gehörte schon 2010 zu jenem Team, das in Birmingham den bislang einzigen Titel für die Deutschen in der EM-Geschichte erkämpft hatte.

Nick Klessing aus Halle landete beim Sprung auf dem Hinterteil, und Andreas Bretschneider konnte seine komplizierte Reckübung erneut nicht durchturnen. Damit war im Kampf um die Medaillen für die Deutschen nichts mehr drin.

Den Titel sicherten sich vor über 6000 Zuschauern in der Hydro Arena zum dritten Mal in Serie die Russen (257,260), die sich vor Großbritannien (253,362) und dem Team aus Frankreich (246,928) durchsetzten.

