RB Leipzig bangt vor Marseille-Spiel um Werner

RB Leipzig bangt vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der Europa League am Donnerstag bei Olympique Marseille (21.05 Uhr/Sky und Sport1) um den Einsatz von Torjäger Timo Werner. Der 22-Jährige klagte Mittwoch über Oberschenkelprobleme und konnte nicht am Mannschaftstraining teilnehmen. "Der Einsatz ist fraglich. Wir müssen abwarten, wie es sich entwickelt", teilte der Klub mit. Werner hatte im Hinspiel den Treffer zum 1:0-Endstand erzielt und den Leipzigern damit eine gute Ausgangslage für das Rückspiel beschert.

(sid)