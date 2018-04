Marseille muss in Leipzig auf Mandanda und Rami verzichten

Den französischen Fußball-Erstligisten Olympique Marseille plagen vor dem Viertelfinal-Hinspiel der Europa League beim deutschen Vizemeister RB Leipzig große Verletzungssorgen. Wie der frühere Meister am Montag mitteilte, werden sowohl Torwart Steve Mandanda als auch Abwehrchef Adil Rami für das Duell am Donnerstag (21.05 Uhr/Sky und Sport 1) ausfallen. Mandanda wird dem Dritten der Ligue 1 aufgrund einer Muskelverletzung im rechten Oberschenkel vier bis sechs Wochen fehlen, eine Wadenblessur zwingt Rami zu einer Pause von mindestens zehn Tagen. Beide Spieler verletzen sich am Samstag beim 3:1-Sieg im Punktspiel bei FCO Dijon. Zudem stehen für das Spiel Fragezeichen hinter Toptorjäger Florian Thauvin (Muskelverletzung im linken Oberschenkel) und Innenverteidiger Rolando (Achillessehnenprobleme).

(sid)