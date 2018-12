Fünf Eintracht-Fans seien festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagnachmittag in Rom. Einige deutsche Fans hätten sich am Olympiastadion dem Zugang der Lazio-Fans genähert. Als die Polizei sie aufhalten wollte, seien Rauchbomben und Knallkörper geflogen. Es sei unklar, ob es Verletzte gebe, sagte der Sprecher.

Insgesamt werden zur Partie am Abend rund 10.000 Fans aus Frankfurt in Rom erwartet; 400 von ihnen werden der Ultra-Szene zugerechnet. Die römische Polizei hat rund um das Spiel im Stadio Olimpico umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen getroffen. Die deutschen Fans dürfen nur mit einem Bus-Shuttleservice von der Innenstadt zum Stadion fahren, um eine Konfrontation mit den Lazio-Tifosi zu vermeiden.

(dpa/ako)