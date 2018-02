später lesen Erstes Gold für russische Athleten Teilen

pyeongchang (sid) Alina Sagitowa hat für die Olympischen Athleten aus Russland (OAR) die erste Goldmedaille in Pyeongchang geholt. Die erst 15-jährige Eiskunstläuferin setzte sich nach dem Kurzprogramm mit dem inoffiziellen Weltrekord von 82,92 Punkten und einer Kür von 156,65 Punkten mit insgesamt 139,57 Punkten durch. Sagitowa, in dieser Saison noch ungeschlagen, ist mit 15 Jahren und 281 Tagen die zweitjüngste Eiskunstlauf-Olympiasiegerin der Geschichte hinter Tara Lipinski (USA), die 1998 in Nagano im Alter von 15 Jahren und 255 Tagen Gold gewonnen hatte.