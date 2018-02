später lesen Pyeongchang Erster Sieg für deutsches Eishockeyteam Teilen

Nach dem Ende der schwarzen Olympia-Serie musste Marco Sturm in seiner Erinnerung kramen. "Der letzte Sieg? In Vancouver hatten wir keinen, in Turin war ich nicht dabei, es war in Salt Lake City, oder?", sagte der Eishockey-Bundestrainer und blickte fragend in die Runde. Ja. Seit 16 Jahren hatte die deutsche Nationalmannschaft bei Olympischen Spielen nicht mehr gewonnen - bis am Sonntag das 2:1 im Penaltykrimi gegen Norwegen gelang.