Trotz Problemen des Saarbrückers : Triathlon-Mixed-Staffel EM-Zweite - mit dabei auch ein Saarländer

München Trotz einiger Probleme holte die deutsche Triathlon-Mixed Staffel Silber bei der EM in München. Mit dabei auch ein Saarländer.

Die deutsche Triathlon-Mixed-Staffel hat bei der EM in München nach einer Aufholjagd noch Silber gewonnen. Nach einigen Problemen bei dem Saarländer Valentin Wernz als erstem Starter brachten Nina Eim, Simon Henseleit und Laura Lindemann das Team am Sonntag unter dem Jubel der tausenden Zuschauerinnen und Zuschauern noch auf Rang zwei.

Nach Silber für Lindemann am Freitag brachte der zweite Rang in der olympischen Staffel die zweite Medaille für die Deutsche Triathlon Union bei den kontinentalen Titelkämpfen im Olympiapark. Bei den Männern war Jonas Schomburg aus Langenhagen am Samstag über die Kurzdistanz von 1500 Metern Schwimmen, 40 Kilometern auf dem Rad und zehn Kilometer Laufen als Siebter unter die Top Ten gekommen.