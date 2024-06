EM 2024 Public Viewing im Saarland: Hier können Fans gemeinsam Fußball schauen

Nach dem Sommermärchen 2006 findet in diesem Jahr wieder ein Fußball-Großereignis in Deutschland statt: Am 14. Juni beginnt die Fußball-Europameisterschaft 2024 mit dem Eröffnungsspiel in München und endet am 14. Juli mit dem Finale in Berlin. Wie das DFB-Team um Julian Nagelsmann das Turnier meistert, können die Fans beim Public Viewing mitverfolgen.