EM 2024 Public Viewing im Saarland – Deutscher Wetterdienst warnt vor Open-Air-Events

Bis auf den letzten Platz gefüllt war am 16. Juni 2021 die Außengastronomie in der Sonnenstraße und der Bierstraße in der Saarlouiser Altstadt. Viele Gaststätten boten damals Public Viewing an. Auch zur diesjährigen EM verlagert sich das Public Viewing auf Kneipen und Gaststätten.

Foto: Saarbrücker Zeitung/Brandon Lee Posse