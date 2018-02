Ein Mann soll den VfL Bochum retten

Auch in deren Job kennt er sich aus. Denn der in Köln geborene und im Schwabenland aufgewachsene Dutt war nicht nur Bundesliga-Trainer in Freiburg, Leverkusen und Bremen. Er war auch schon DFB-Sportdirektor und Sportvorstand beim VfB Stuttgart. Die großen Erfolge waren ihm dabei nicht beschieden. Beim DFB hielt er es nicht einmal ein Jahr aus, und er beteuerte, ihm habe der Geruch des Rasens gefehlt. Ein gutes Jahr, nachdem er diesem Geruch in Bremen wieder ausgiebig hatte nachspüren können, schickte ihn Werder vom Hof. Vermutlich sehnte er sich wieder nach dem Geruch der Büromöbel. Anderthalb Jahre verbrachte er in Stuttgart. Nach dem Abstieg 2016 wurde er entlassen.

Die zweite Liga ist kein Neuland für ihn, schon in Freiburg trainierte er einen Zweitligisten.

Das war seine erfolgreichste Zeit. Er führte den Sportclub in die Bundesliga, und der "Kicker" schrieb: "Dutt hat den Klub auf seine Weise geprägt, sachlich und analytisch im Tonfall. Geschliffen und geschickt in der Rhetorik." pet