Effenberg rüffelt Matthäus nach Kritik an Mertesacker

Stefan Effenberg hat seinen früheren Mitspieler Lothar Matthäus für dessen Äußerungen zu Per Mertesacker scharf kritisiert und Verständnis für den Profi des FC Arsenal geäußert. "Ich glaube, dass Lothar Matthäus in einer Jugendakademie ein Riesenproblem hätte, weil er das gar nicht versteht. Oder nicht verstehen will", schrieb Effenberg am Dienstag bei "t-online.de". Dies könne "ja nur daran liegen, dass er sich nicht wirklich mit dem Thema beschäftigt hat".