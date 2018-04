Zwickau und Osnabrück im Gleichschritt Richtung Klassenerhalt

Der FSV Zwickau und der VfL Osnabrück nähern sich in kleinen Schritten dem Klassenerhalt in der 3. Fußball-Liga. Osnabrück blieb zwar nach einem 1:1 (1:1) bei den Sachsen im siebten Spiel in Folge ohne Sieg, hat aber noch sieben Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz, den der Chemnitzer FC belegt. Zwickau, das zum sechsten Mal hintereinander keinen Dreier verbuchen konnte, steht nach 33 Spieltagen noch zwei Zähler besser da. Chemnitz gewann das Ostderby bei Schlusslicht und Absteiger Rot-Weiß Erfurt 5:0 (3:0). Im Duell der vorzeitig gesicherten Mannschaften trennten sich Aufsteiger SV Meppen und der Hallesche FC 2:2 (1:0).

(sid)