Dritte Liga Sportfreunde Lotte weiter auf Talfahrt

Die Talfahrt des Tabellenletzten Sportfreunde Lotte in der 3. Fußball-Liga setzt sich fort. Das Schlusslicht verlor am Sonntag gegen den Halleschen FC mit 0:1 (0:0), nachdem sich der Klub am Freitag von Trainer Matthias Maucksch getrennt hatte.