später lesen 3. Liga Irres Remis in Wiesbaden, Kaiserslautern kommt nicht in Schwung Teilen

Twittern







Zweitliga-Absteiger 1. FC Kaiserslautern kommt in der 3. Liga einfach nicht in Schwung. Die Mannschaft von Trainer Michael Frontzeck unterlag beim Halleschen FC mit 0:2 (0:1). Der SV Wehen Wiesbaden schockte Eintracht Braunschweig in der Nachspielzeit.