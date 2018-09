später lesen Kaiserslautern-Profi geht auf Schiri los „Ich hoffe, der kann eine Woche nicht pennen“ FOTO: dpa / Uwe Anspach FOTO: dpa / Uwe Anspach Teilen

Durch einen umstrittenen Handelfmeter in der Nachspielzeit hat der 1. FC Kaiserslautern in Zwickau den zweiten Sieg verpasst. Nach dem enttäuschendem 1:1 griff FCK-Profi Jan Löhmannsröben Schiedsrichter Markus Wollenleber im Interview mit deutlichen Worten an.