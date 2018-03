später lesen Dortmund/Leipzig Dortmund kämpft in Salzburg um die letzte Titelchance Teilen

Die Ausgangslage ist kompliziert, die Bilanz desaströs - doch Borussia Dortmund will noch ins Viertelfinale der Europa League stürmen. "Wir spielen am besten mit zehn Stürmern", gab Mittelfeldspieler Gonzalo Castro die Marschroute für das Achtelfinal-Rückspiel in Salzburg vor. Denn nach dem 1:2 im Hinspiel ist klar: heute (21.05 Uhr/Sport1) braucht der Bundesligist beim österreichischen Tabellenführer einen Sieg und mindestens zwei Tore.