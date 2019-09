olsw : Diefflen siegt im Derby und bleibt oben dran

Der Völklinger Jan Wollbold (im Vordergrund) kommt hier im Saarderby vor Chris-Peter Haase (verdeckt) vom FV Diefflen an den Ball. Foto: Thiel Achim/Achim Thiel

In der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar schrillen in Völklingen nach der fünften Niederlage in Serie bereits die Alarmglocken.

FV Diefflen – SV Röchling Völklingen 2:0 (1:0). In einem durchschnittlichen Oberligaspiel fuhr Gastgeber FV Diefflen am Ende einen hochverdienten Sieg ein. Hochverdient deshalb, weil der Gegner aus der Stahlstadt nie richtige Torgefahr entwickeln konnte und zu keiner klaren Torchance kam. Doch auch die Gastgeber brachten das Tor von Röchling-Keeper Sebastian Buhl vor der Pause nicht wirklich in Gefahr. Aber in der 45. Minute passierte es dann doch: Nach einer scharfen Dieffler Hereingabe gingen in der Mitte Chris Haase und Röchlings Jordan Steiner zum Ball und Steiner lenkte den Ball unglücklich ins eigene Tor. Bereits im fünften Spiel in Folge ein individueller Fehler eines Akteurs im rot-schwarzen Trikot. Allerdings ist Steiner in dieser Szene nur bedingt ein Vorwurf zu machen, denn er wollte nur vor Haase an den Ball kommen. Somit musste der SVR mit einem Rückstand in die Pause gehen. Doch von einem großen Aufbäumen nach der Pause war auf Seiten der Völklinger nichts zu spüren. Im Gegenteil: Wenn ein Team Chancen hatte, dann waren es die Dieffler, die noch auf ihren operierten Trainer Thomas Hofer verzichten mussten. Nach einer Stunde prüfte Fabian Poß mit einem Freistoß Torhüter Buhl, der die Aufgabe toll meisterte. Wenig später war Buhl dann aber machtlos. Nach einem Poß-Freistoß schraubte sich Chris Haase hoch und köpfte mit dem Hinterkopf genau ins rechte Eck. Gegen Ende wurde es es dann nochmal bunt: Zuerst sah Fabian Scheffer wegen Meckerns rot, dann erwischte es Marvin Hessedenz nach einer üblen Grätsche gegen Röchlings Neuzugang Jonas Weber. „Wir fabrizieren kurz vor der Pause ein Eigentor und haben nach der Halbzeit einfach zu wenig gemacht. Wir hatten keine echte Torchance – Diefflens Sieg ist verdient“, so Röchling-Trainer Andreas Wellner, der mit seinem Team gemeinsam aus dem Tief herauskommen will. Diefflens Fabian Poß meinte: „Wir haben über den Kampf ins Spiel gefunden und verdient gewonnen.“

FV Diefflen: Marina - Diefenbach, Lartigue, Hessedenz, Fritsch (86. Ali), Folz, Kolodziej (63. Gezginci), Mielczarek (83. Andres), Taghzoute, Poß, Haase. Trainer: Thomas Hofer.

Röchl. Völklingen: Buhl - Wollbold, Birster, Meßner, Schley, Erhardt (71. Kern), Mourchid (69. Weber), Steiner (79. Kempf), Scheffer, Zimmermann, Saks. Trainer: Wellner.

Tore: 1:0 Eigentor Steiner (45.,), 2:0 Chris-Peter Haase (66.). Rot: Scheffer (81. Vk.), Hessedenz (89. FVD). Zuschauer: 330. Schiedsrichter: Mario Schmidt.

FC Hertha Wiesbach – SV Gonsenheim 2:5 (1:2). Wiesbach erwischte einen Traumstart. Schon in der vierten Minute gingen die Gastgeber in Führung. Giovanni Runco spielte einen Pass in den Lauf von Marcel Jung. Der enteilte seinen Gegenspielern und schoss zum 1:0 ein. Die Freude über die Führung währte aber nicht lange. Nur vier Minuten danach kam Gonsenheim im Anschluss an eine Freistoßhereingabe zum Ausgleich. Nach einem Wiesbacher Ballverlust ging der stark gestartete Aufsteiger in der 33. Minute erstmals in Führung. Zwölf Minuten nach dem Seitenwechsel gelang den Gästen – wieder nach einer Freistoßhereingabe – ihr drittes Tor. Nach einem Foul an Marcel Jung gab es in der 70. Minute Elfmeter für die Gastgeber, den Yannick Bach zum 2:3 verwandelte. Bei der Hertha keimte nun wieder Hoffnung auf einen Punktgewinn auf, doch die wurde in der 87. Minute erstickt. Kilian Staroscik sah nach einem Foul die Ampelkarte. Aus dem daraus resultierenden Freistoß fiel das 2:4. Nach einem Konter legte Gonsenheim in der Nachspielzeit noch das 5:2 nach.

FC Hertha Wiesbach: Luck - Bach, Hinkelmann, Lück, Wiltz (46. Feka), Staroscik, Runco, Schmidt, Pelagi (46. Krauß), M‘Passi, Jung. Trainer: Michael Petry.

Tore: 1:0 Marcel Jung (4.), 1:1 Halil Ibrahim Yilmaz (8.), 1:2 Damir Bektasevic (33.), 1:3 Ferhat Gündüz (57.), 2:3 Yannick Bach (70., Foulelfmeter), 2:4 Dennis Merten (87.), 2:5 Khaled Abou Daya (90.). Gelb-Rot: Kilian Staroscik (87.). Zuschauer: 150. Schiedsrichter: Philipp Michels (SV Oberkyll).

1. FC Kaiserslautern II – SV Elversberg II 1:0 (1:0). Im Sportpark „Rote Teufel“ in Mehlingen musste Aufsteiger SV Elversberg II am Samstag im achten Saisonspiel seine zweite Niederlage hinnehmen. Und die war auch verdient. Denn vor 130 Zuschauern waren die Gastgeber vor allem in der ersten Halbzeit das klar bessere Team. Der FCK II hatte mehrere Großchancen. Eine davon nutzte Kaiserslautern in der 21. Minute unter gütiger Mithilfe der Gäste zum Siegtor. SVE-Torwart Joshua Blankenburg beförderte den Ball per Abwurf etwas überhastet zu Tim Steinmetz. Der Verteidiger wurde unter Druck gesetzt und verlor das Leder an Mohamed Morabet, der alleine auf das Gehäuse zulief und zum 1:0 einschoss. Nach dem Seitenwechsel steigerte sich Elversberg II und gestaltet die Partie ausgeglichener. Die zuletzt so starke Offensive der Schwarz-Weißen konnte sich aber dennoch kaum entscheidend durchsetzen. „Es gab keine Szene, in der ich sage, da hätten wir das 1:1 machen müssen“, musste auch SVE-Trainer Marco Emich zugeben.

SV Elversberg II: Blankenburg - Majchrzak, Steinmetz, Geißler, Frank, Floegel, Dahl, Marchetti (80. Schauer), Wollbold, Brückner (80. Darkaoui), Baier (70. Gabler). Trainer: Marco Emich.