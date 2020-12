Kampf um Aufstieg in 3. Liga : SVE kassiert Ausgleich in letzter Sekunden und patzt in Bahlingen

Bahlingen Die SV Elversberg ist am heutigen Mittwochnachmittag beim Bahlinger SC böse ausgerutscht.

In der letzten Sekunde der Nachspielzeit kassierte die SVE durch einen Kopfball von Santiago Fischer den 2:2-Ausgleich. Dabei führte die SVE bereits nach sieben Minuten schon mit 2:0. SVE-Trainer Horst Steffen änderte seine Startformation im Vergleich zum 2:2-Unentschieden vom vergangenen Wochenende gegen den TSV Steinbach auf einer Position. Lukas Kohler rückte für Fabian Baumgärtel (Bauchmuskelverletzung) auf die linke Abwehrseite. Was sich auch änderte, war die Chancenverwertung. Bereits in der zweiten Minute klingelte es im Bahlinger Tor. Nach einem Eckball köpfte Luca Schnellbacher die 1:0-Führung für die SVE. Es war der perfekte Start für die Saarländer, der fünf Minuten später sogar noch perfekter wurde. Bahlingens Torhüter holte zum Befreiungsschlag aus und schoss elf Meter vor seinem Tor den Ball an den Kopf von Schnellbacher. Von dort prallte die Kugel zum 2:0 für die SVE ins Tor. Ein etwas glücklicher Treffer, den sich die Elversberger danach aber verdienten.

Die Spieler von Horst Steffen waren die klar bessere Mannschaft und vergaben vor der Pause nach einige Chancen, um auf 3:0 zu erhöhen. Der Bahlinger SC fand kam kaum zur Entfaltung und hatte in der Elversberger Hälfte nur eine gute Szene. Ein Querpass durch den Elversberger Strafraum wurde von SVE-Innenvertediger Laurin von Piechowski per Grätsche geklärt. Nach dem Seitenwechsel schlugen die Platzherren gleich mit ihrer ersten klaren Torchance direkt zu. Nach einer Flanke von Hasan Pepic köpfte Ylber Lokaj am zweiten Pfosten den 1:2-Anschlusstreffer (59.). Und plötzlich wurde es wieder spannend. Zwar war die SVE weiter das bessere Team und hatte die besseren Torchancen, doch auch die Heimelf kam zu weiteren Chancen. Pepic zog in der 69. Minute aus spitzem Winkel ab und Robin Fellhauer konnte den Ball gerade noch ins Toraus blocken. In der 74. Minute köpfte BSC-Kapitän Yannick Häringer aus fünf Metern nur knapp über das SVE-Tor. In der letzten Minute der Nachspielzeit war es dann soweit. Fischer köpfte und warf die SV Elversberg im Kampf um die Aufstieg in die 3. Fußball-Liga ein gutes Stück zurück.