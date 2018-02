Wir verlosen Tickets fürs DFB-Pokal-Viertelfinale

Sie wollen dabei sein? Registrieren Sie sich - falls noch nicht geschehen - für "Mein RP Online" und kommentieren Sie diesen Artikel mit dem eindeutigen Wunsch, die Tickets zu gewinnen. Unter den ersten zehn Kommentatoren verlosen wir 2x2 Tickets für das DFB-Pokalspiel Bayer Leverkusen gegen Werder Bremen. Anpfiff in Leverkusen ist am 6. Februar 2018 um 20.45 Uhr. Teilnahmeschluss für diese Verlosung ist ebenfalls am 6. Februar 2018 um 18 Uhr.

Bitte achten Sie bei der Teilnahme darauf, dass Ihre E-Mail-Adresse funktioniert. Die Benachrichtigung der Gewinner erfolgt per E-Mail. Bitte beachten Sie auch unsere Teilnahmebedingungen für Gewinnspiele.

Wir wünschen viel Glück!